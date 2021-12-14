Артета — об Обамеянге: неприятная ситуация, нам нужно время, чтобы прийти в себя

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён капитанской повязки.



«Думаю, заявление клуба было предельно понятным. Из-за последнего инцидента с данным игроком мы приняли такое решение. Мы хотим защитить интересы клуба.



Нам пришлось многое обдумать, решение было действительно сложным, поэтому нам потребовалось некоторое время. Мы приняли такое решение, потому что нам было очень больно. Нам всё ещё больно, нужно время, чтобы прийти в себя. Сейчас Обамеянга нет в заявке.



Очень неприятная ситуация, и сейчас не тот момент, чтобы принимать поспешные решения», — цитирует Артету Sky Sports.



Напомним, сегодня, 14 декабря, форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. Из-за него нападающий пропустил матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0).

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон»:

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