Де Росси: четыре месяца назад Италия была сильнейшей в Европе. Надо повернуть время вспять

Бывший защитник «Ромы» Даниэле Де Росси, работавший в сборной Италии во время чемпионата Европы 2020 года, высказался об участии национальной команды в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года.



«После достижения такого высокого рубежа происходит момент замешательства. Мы близки к выходу на чемпионат мира и участвуем в борьбе с другими сборными, которые будут играть в стыковых матчах. Нет проблем, мы сыграем. Нужно ли перезагрузить сборную Италии? Нужно помнить, что четыре месяца назад мы были сильнейшей командой Европы. Вместо того, чтобы перезагружать команду, лучше повернуть время вспять и поискать положительные моменты в воспоминаниях», — приводит слова Де России La Gazzetta dello Sport.



Напомним, в полуфинале стыковых матчей Италия сыграет с Северной Македонией. В случае победы сборная Италии встретится в финальном матче с победителем пары Португалия — Турция.

Новость по теме Италия или Португалия точно не попадут на ЧМ-2022