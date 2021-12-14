«Зениту» интересен лучший бомбардир Лиги конференций Артур Кабрал

«Зенит» интересуется игроком «Базеля» Артуром Кабралом. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан в своём «твиттере».
По информации инсайдера, 23-летний игрок интересен петербургскому клубу. Его потенциальный трансфер оценивается в € 11 млн. Бразилец является лучшим бомбардиром Лиги конференций. Он забил 13 мячей в турнире.
В прошлом розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 голов. 23-летний футболист является воспитанником «Сеары» и «Палмейраса». В нынешнем сезоне нападающий провёл 26 матчей и забил 14 голов в чемпионате Швейцарии. Также футболист заигрывался за молодёжную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.
Действующий контракт Артура Кабрала с «Базелем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 15 млн.
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