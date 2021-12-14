В список кандидатов на пост наставника «Ференцвароша» входят Черчесов и два украинца

У «Ференцвароша» есть шесть кандидатов на пост главного тренера клуба, сообщает Fradisták a Fradiért.
По информации источника, в список кандидатов входят бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, наставник молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб, тренер «Зари» Виктор Скрипник, экс-наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо, норвежский тренер Эрлинг Мо, возглавляющий «Мольде», и нидерландский специалист Альфред Шройдер. По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», именно Черчесов имеет наибольшие шансы получить пост.
Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штегера. «Ференцварош» в 15 матчах набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является «Варда» (33). Действующий чемпион страны — «Ференцварош».
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