Источник: Азмун не будет продлевать контракт с «Зенитом»

Иранский футболист Сердар Азмун не будет продлевать контракт с «Зенитом». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, иранец обязательно покинет сине-бело-голубых в ближайшее время. Одним из вариантов продолжения его карьеры является «Лион».
Напомним, контракт Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом. Форвард защищает цвета клуба с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей. Также на его счету 2 гола в 5 матчах в Лиге чемпионов.
Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.
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