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Шевченко хочет видеть Кастильехо в «Дженоа». Летом игрок мог перейти в ЦСКА

Шевченко хочет видеть Кастильехо в «Дженоа». Летом игрок мог перейти в ЦСКА
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«Дженоа» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Самуэлю Кастильехо. Об этом сообщил итальянский журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере».

26-летний испанец – приоритетная цель итальянского клуба в зимнее трансферное окно. Клубы ведут переговоры, но многое будет зависеть от желания самого футболиста.

Тransfermarkt оценивает игрока в € 5,5 млн, его контракт с миланской командой рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Кастильехо принял участие в 4 матчах «Милана». Он один раз выходил в стартовом составе и не провёл ни одного полного матча. В сумме он провёл 114 минут на поле. Результативными действиями не отметился. На его счету 9 забитых мячей и 10 ассистов в 112 играх за «Милан».

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