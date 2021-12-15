Нагельсман: Гнабри — выдающийся футболист

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил выступление нападающего Сержа Гнабри, который помог мюнхенцам разгромить «Штутгарт» (5:0). Нападающий оформил хет-трик и отдал 2 результативные передачи.



«Он провел очень хороший матч. Первый гол был невероятным. Две передачи были действительно хорошими. Он выдающийся игрок, он, вероятно, сыграл меньше минут, чем заслужил в этом сезоне — сегодня он отлично поработал», — приводит слова Нагельсмана Deutsche Welle.

Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Штутгарт» (17) — на 15-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (31) и леверкузенский «Байер» (27).