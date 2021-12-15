«Дженоа» одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко

В матче 2-го раунда Кубка Италии «Дженоа» принимал «Салернитану». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 76-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Дженоа» Калеб Экубан. «Дженоа» добился первой победы под руководством украинского тренера Андрея Шевченко.
«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии. На этой стадии турнира подопечные Андрея Шевченко сыграют с «Миланом». Встреча пройдёт 12 января 2022 года.
Напомним, Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. В своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Вместе со сборной они дошли до четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года, где со счётом 0:4 уступили сборной Англии. 1 августа 2021 года украинец покинул эту должность.
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