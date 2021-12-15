«Манчестер Сити» повторил рекорд «Ливерпуля» в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» одержал 33-ю победу в АПЛ в 2021 году. «Горожане» повторили рекорд «Ливерпуля» по количеству побед за календарный год. Мерсисайдцы достигли такого результата в 1982 году, сообщается в «твиттере» Gracenote Live.
Напомним, в Манчестере в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали разгромную победу – 7:0.
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После 17 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 41 очко. «Ливерпуль» находится на втором месте, набрав 37 очков, но у команды Юргена Клоппа есть игра в запасе.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом». Встреча состоится 19 декабря, начало – в 17:15 мск.
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