Малком сделал татуировку на спине с изображением льва и львят
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком сделал татуировку на спине с изображение льва и львят.
Отметим, клубным талисманом «Зенита» является сине-бело-голубой лев.
Фото: Инстаграм Малкома
Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец принял участие в 13 играх, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Малком вошел в десятку лучших игроков Лиги чемпионов по заработанным фолам. Напомним, в групповом раунде Лиги чемпионов «Зенит» занял третье место в квартете H, набрав в 6 матчах пять очков. Российская команда продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с «Бетисом».
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