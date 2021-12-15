Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Дженоа»

Андрей Шевченко прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Дженоа»
Комментарии

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал победу в матче второго раунда Кубка Италии с «Салернитаной» (1:0). Это первая победа «Дженоа» под руководством украинского специалиста.

«Эта победа — облегчение для всей команды. Сегодня мы играли лучше, мы заслужили этот успех. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но нам всегда чего-то не хватает. Мы должны работать намного больше. Во второй половине мы физически просели, но изменения, которые мы внесли дали для всех возможность вернуться в игру. Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который прибыл сейчас. В следующих двух играх нам предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как «Лацио» и «Аталанта», затем мы подумаем о трансферном рынке», — приводит слов Шевченко журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.

«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии. На этой стадии турнира подопечные Андрея Шевченко сыграют с «Миланом». Встреча пройдёт 12 января 2022 года.

Новость по теме
«Дженоа» одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021