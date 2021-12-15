Андрей Шевченко прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал победу в матче второго раунда Кубка Италии с «Салернитаной» (1:0). Это первая победа «Дженоа» под руководством украинского специалиста.
«Эта победа — облегчение для всей команды. Сегодня мы играли лучше, мы заслужили этот успех. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но нам всегда чего-то не хватает. Мы должны работать намного больше. Во второй половине мы физически просели, но изменения, которые мы внесли дали для всех возможность вернуться в игру. Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который прибыл сейчас. В следующих двух играх нам предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как «Лацио» и «Аталанта», затем мы подумаем о трансферном рынке», — приводит слов Шевченко журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.
«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии. На этой стадии турнира подопечные Андрея Шевченко сыграют с «Миланом». Встреча пройдёт 12 января 2022 года.
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