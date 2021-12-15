Хави ответил на вопрос о возможном переходе Холанда в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Теперь это все гипотезы. «Барселоне» необходимо быть внимательным на всех рынках. Это правда, что нам нужно усиление, но посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны практически всех грандов европейского футбола. Среди фаворитов на его подписание выделяют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

21-летний Холанд в девяти матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.