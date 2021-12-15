Моуринью дал обещание болельщику «Ромы», у которого остановилось сердце во время матча

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал обещание болельщику, у которого остановилось сердце во время матча со «Специей».

«Я узнал об этом только в конце матча. Если он назовет мне свой адрес, я пришлю ему свою куртку, чтобы в следующий раз, когда он придёт на стадион с таким холодом, моя куртка будет с ним», — приводит слова Моуринью Football Italia.

«Рома» одержала победу над «Специей» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте матча одному из фанатов стало плохо – у 30-летнего болельщика остановилось сердце. Его реанимировали благодаря дефибриллятору, а позже доставили в больницу.

«Рома» набрала 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Специи» 12 баллов, она идёт 17-й.