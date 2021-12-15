Победа над «Лидсом» стала одной из самых разгромных в истории «Манчестер Сити»

В ночь с 14 на 15 декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали разгромную победу – 7:0.

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Эта победа стала одной из самых разгромных в истории «Манчестер Сити», уступая лишь матчу с «Уотфордом» в сентябре 2019, завершившемуся со счётом 8:0, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.

Также «Сити» однажды уже побеждали со счётом 7:0 – в ноябре 2013 был разгромлен «Норвич». Тот сезон закончился победой «Манчестер Сити» в АПЛ.

В прошедшем матче по разу отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке, а Кевин Де Брёйне записал на свой счёт дубль.

После 17 сыгранных матчей «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. 19 декабря подопечные Хосепа Гвардиолы отправятся в гости к «Ньюкаслу».