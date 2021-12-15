«С нашей стороны не было никакой лжи». В «Локомотиве» раскрыли подробности ухода Крыховяка

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на обвинения во вранье и неуважении от 31-летнего польского экс-хавбека железнодорожников Гжегожа Крыховяка, ныне выступающего за «Краснодар».

«Не собираюсь публично отвечать Крыховяку. Меня удивили его обвинения, знал Гжегожа, как очень хорошего парня. Не мог поверить, что он правда сказал такие вещи. С нашей стороны никакой лжи не было. Гжегож хотел получит новое долгосрочное соглашение. Мы не могли ему этого предложить. Нам поступил выгодный оффер от «Краснодара». Когда мы начали переговоры, Крыховяк уже договорился с «быками» по личным условиям.

«Локомотив» не был готов его продлевать. Это его не устраивало. Мы договорились о трансфере на выгодных для нас условиях — сэкономили на зарплатной ведомости и получили еще 5 миллионов евро за трансфер. Ни Ральф, ни я Гжегожу не врали. За его спиной ничего не происходило», — сказал Цорн журналистам.