В «Локомотиве» рассказали о будущем Анджорина в команде

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о будущем в команде 20-летнего английского атакующего полузащитника Фаустино Анджорина, арендованного у «Челси» минувшим летом.
«Перелом пятой плюсневой кости. Отправили его в Лондон, чтобы он максимально быстро восстановился в лучших условиях. Мы ждём его обратно к 15 января. Сумма выкупа €20 млн? Не комментируем. Мы не платим ничего «Челси» за аренду — покрываем его зарплату за этот год по контракту с лондонцами. У нас есть односторонняя опция выкупа. По окончании аренды мы примем решение – брать, или не брать.
У нас был «узкий» контакт с «Челси» — Ральф разговаривал с Тухелем и его первым ассистентом Жольтом Лёвом, бывшим ассистентом Рангника. Они нам его очень рекомендовали. Томас рассказывал, что на двусторонней тренировке летом Анджорин на протяжении 35-40 минут был лучшим на поле. На большее его не хватало – тогда он только вернулся после ковида. Так что мы знали, что физически он не до конца готов», — сказал Цорн журналистам.
- 15 декабря 2021
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