Александр Зинченко прокомментировал победу «Манчестер Сити» со счётом 7:0

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после разгромной победы над «Лидсом» (7:0) в 17-м туре английской Премьер-лиги. Украинец провёл на поле весь матч. По разу отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке, а Кевин Де Брёйне записал на свой счёт дубль.

«Парни сегодня были в ударе. Невероятная атмосфера на стадионе «Этихад», — написал Зинченко.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко

Зинченко сыграл в пяти матчах АПЛ нынешнего сезона. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место.

Видеообзоор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»

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