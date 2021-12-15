Бьельса – о поражении «Лидс» со счётом 0:7: «Манчестер Сити» меня ничем не удивил

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса прокомментировал поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:7).



«Я не думал, что разница между командами будет такой колоссальной. Но «Манчестер Сити» меня ничем не удивил. У нас ничего не получалось, мы плохо играли в обороне, нам нечего вынести из этой игры. А когда команде, как индивидуально, так и коллективно нечего выносить после матча, это проблема. Выходя на поле, мы знали, что нужно помешать сыграть сопернику. Ничего неожиданного, а тем более удивительного не произошло. Мы приехали сюда с конкретным планом, но не смогли его воплотить в жизнь», — цитирует Бьельсу BBC.



Напомним, по разу отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке, а Кевин Де Брёйне записал на свой счёт дубль.

Видеообзоор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»: