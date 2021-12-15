Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (7:0).



«Мы показываем надежную игру в обороне, у соперников мало голевых моментов у наших ворот. «Манчестер Сити» действует очень хорошо, и мы очень гордимся тем, как мы играем. Грилиш играет незаурядно. Я не сужу игроков по их голам. Для меня более важно, как они себя ведут и какие принимают решения. Он может играть на трёх-четырех позициях, является универсалом. У нас честные и дисциплинированные футболисты. Стоунз играет в сборной центрального защитника, но нам он понадобился как крайний защитник. Я очень рад за него», – цитирует Гвардиола BBC.



Напомним, по разу отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке, а Кевин Де Брёйне записал на свой счёт дубль.

Видеообзоор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»:

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