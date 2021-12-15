Футболисты ЦСКА выйдут из отпуска 10 января. Зимние сборы пройдут в испанском Кампоаморе

Футболисты ЦСКА отправились в зимний отпуск, который продлится до 10 января, сообщает пресс-служба армейцев. После паузы игроки соберутся в Москве на медосмотр, а затем отправятся в испанский Кампоамор, где и пройдут сборы. Вылет запланирован на 12 января, а вся информация о датах и времени товарищеских матчей будет сообщена дополнительно.



Напомним, 11 декабря ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата. Следующий матч команда Алексея Березуцкого проведёт после зимней паузы в феврале 2022 года. Соперником станет московский «Спартак».