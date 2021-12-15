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«Желаем Спящему Гиганту счастья!» Сборная России поздравила Павлюченко с 40-летием

«Желаем Спящему Гиганту счастья!» Сборная России поздравила Павлюченко с 40-летием
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Пресс-служба сборной России поздравила экс-нападающего национальной команды Романа Павлюченко с днём рождения. Сегодня у футболиста юбилей – ему исполнилось 40 лет.

«Роману Павлюченко – 40. Поздравляем Спящего Гиганта с днем рождения и желаем здоровья, благополучия и счастья», – написала пресс-служба сборной России в «Твиттере», прикрепив фото Павлюченко.

Напомним, Роман Павлюченко выступал за сборную России в период с 2003 по 2012 года. На его счету 51 матч и 21 гол. На чемпионате Европы – 2008 Павлюченко в составе национальной команды завоевал бронзовые медали.

На клубном уровне Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Тоттенхэм Хотсупр», «Ротор» и «Локомотив». На данный момент футболист защищает цвета футбольного клуба «Знамя Ногински» из ФНЛ-2.

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