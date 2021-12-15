Новобранец UFC Мокаев отреагировал на пост Зинченко после разгромной победы над «Лидсом»

Новобранец UFC, 21-летний уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, проживающий в Великобритании и имеющий гражданство этой страны, прокомментировал пост полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко после разгромной победы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (7:0).
Украинец опубликовал сообщение в своём «инстаграме»: «Парни сегодня были в ударе. Невероятная атмосфера на стадионе «Этихад».
Мокаев в комментарии написал «Зина — лев» и добавил эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Александра Зинченко
Украинец провёл на поле весь матч. По разу отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке, а Кевин Де Брёйне записал на свой счёт дубль.
Видеообзоор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 15 декабря 2021
-
11:08
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:25
-
10:19
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:38
-
09:21
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:32
-
06:58
-
05:32
-
04:39
-
04:18
-
04:00
-
03:16
-
02:47
-
02:15
-
01:55
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:49