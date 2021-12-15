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Новобранец UFC Мокаев отреагировал на пост Зинченко после разгромной победы над «Лидсом»

Новобранец UFC Мокаев отреагировал на пост Зинченко после разгромной победы над «Лидсом»
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Новобранец UFC, 21-летний уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, проживающий в Великобритании и имеющий гражданство этой страны, прокомментировал пост полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко после разгромной победы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (7:0).

Украинец опубликовал сообщение в своём «инстаграме»: «Парни сегодня были в ударе. Невероятная атмосфера на стадионе «Этихад».

Мокаев в комментарии написал «Зина — лев» и добавил эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Александра Зинченко

Украинец провёл на поле весь матч. По разу отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке, а Кевин Де Брёйне записал на свой счёт дубль.

Видеообзоор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»

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