Вратарь «Сочи» Адамов: на 0:3 «Спартак» точно не наиграл

Голкипер «Сочи» Денис Адамов прокомментировал разгромную победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0).
«Мы заслуживали, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, всё бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл.
Хорошо, что прервали эту неудачную серию в три матча без побед. Не могли выиграть долгое время. Должно было уже когда-то повезти наконец», — цитируют Адамова «Известия».
Напомним, 13 декабря «Сочи» встречался с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой хозяев со счётом 3:0.
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 15 декабря 2021
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