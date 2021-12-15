В АПЛ рассматривают возможное снижение зарплат игроков, которые не хотят вакцинироваться

Клубы английской Премьер-лиги рассматривают возможность снижения заработных плат игроков, которые не хотят вакцинироваться, но вынуждены будут уйти на самоизоляцию, сообщает Daily Mail.



Ранее английская Премьер-лига объявила о 42 новых случаях заражения коронавирусом – с 6 по 12 декабря среди игроков и сотрудников клубов АПЛ сделано 3805 тестов. Данный показатель стал рекордным с момента, когда АПЛ начала публиковать еженедельные результаты тестирований в прошлом году. Вспышка коронавируса уже привела к отмене двух последних матчей «Тоттенхэма» и встречи «Брентфорда» с «Манчестер Юнайтед».



Также полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих решил сделать прививку от коронавируса. Ранее Киммих отказался вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сообщалось, что Киммих поддерживает вакцинацию для населения, но не хочет делать прививку себе, так как ждёт долгосрочных исследований последствий вакцинации. Позже Киммих заразился коронавирусом и из-за последствий заболевания не выступит до конца 2021 года.

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