«Интер» намерен отпустить Эриксена. Кристиану запрещено играть в Серии А с дефибриллятором

Миланский «Интер» намерен разорвать контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который перенёс остановку сердца во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии, информирует Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Но в Италии установлены строгие ограничения на работу с такими устройствами. В связи с этим датчанин не может выступать в Серии А по регламенту чемпионата.

«Интер» поддерживает Кристиана и не собирается удерживать его до тех пор, пока не получит финансово выгодное предложение. Боссы миланского клуба готовы расторгнуть контракт с Эриксеном, чтобы хавбек мог бесплатно, на правах свободного агента, присоединиться к клубу, в котором ему будет разрешено играть.