В. Овчинников – о «Локомотиве»: если не пригласить обратно Сёмина, всё закончится печально

Бывший тренер Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации в московском «Локомотиве».
«Локомотив». Что там вытворяют… Ёлы-палы. Если в срочном порядке не пригласить обратно Юрия Павловича Сёмина, всё закончится очень печально… Вы видели матч с «Уфой»?
Такой праздник был после победы… Я подумал, что они закатят банкет дней на 20 после такого результата… Да пару лет назад даже ничья считалось бы ЧП! Эх… Гнать их всех оттуда надо. Поэтому Юрия Палыча и убрали. Он тоже мог тратить деньги на трансферы. Но с умом.
Да вы не смотрите Сёмину в паспорт. Оценивайте его поведение. У него никаких проблем нет. Это его родной дом. За свой клуб он будет биться до конца!
Перед стадионом стоит паровоз. Так? Вот они сейчас на нем и едут. Это, на секундочку, не «Сапсан», который мчит с Ленинградского вокзала. А просто паровоз… Сели и взяли ещё пару кочегаров. Один-то ещё успел соскочить, поменял страну пребывания. Но оставил за себя другого. Только лопату дал ему не совковую, а штыковую, чтобы подбрасывал уголек в топку...» — цитирует Овчинникова «Спорт-экспресс».
- 15 декабря 2021
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