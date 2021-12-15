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В. Овчинников – о «Локомотиве»: если не пригласить обратно Сёмина, всё закончится печально

В. Овчинников – о «Локомотиве»: если не пригласить обратно Сёмина, всё закончится печально
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Бывший тренер Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации в московском «Локомотиве».

«Локомотив». Что там вытворяют… Ёлы-палы. Если в срочном порядке не пригласить обратно Юрия Павловича Сёмина, всё закончится очень печально… Вы видели матч с «Уфой»?

Такой праздник был после победы… Я подумал, что они закатят банкет дней на 20 после такого результата… Да пару лет назад даже ничья считалось бы ЧП! Эх… Гнать их всех оттуда надо. Поэтому Юрия Палыча и убрали. Он тоже мог тратить деньги на трансферы. Но с умом.

Да вы не смотрите Сёмину в паспорт. Оценивайте его поведение. У него никаких проблем нет. Это его родной дом. За свой клуб он будет биться до конца!

Перед стадионом стоит паровоз. Так? Вот они сейчас на нем и едут. Это, на секундочку, не «Сапсан», который мчит с Ленинградского вокзала. А просто паровоз… Сели и взяли ещё пару кочегаров. Один-то ещё успел соскочить, поменял страну пребывания. Но оставил за себя другого. Только лопату дал ему не совковую, а штыковую, чтобы подбрасывал уголек в топку...» — цитирует Овчинникова «Спорт-экспресс».

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