Гус Тиль может стать игроком «Эвертона». В нём лично заинтересован Рафаэль Бенитес

Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, ныне выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего нидерландца заинтересован «Эвертон», информирует TeamTalk.
Согласно сведениям источника, кандидатуру Тиля в списке потенциальных усилений поддерживает непосредственно главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.
Напомним, Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за € 16 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Роттердама 27 матчей в чемпионате страны и Лиге конференций. Он забил 15 мячей и отдал три голевые передачи.
Ранее интерес к Тилю приписывали шотландскому «Рейнджерс».
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