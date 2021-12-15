Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гус Тиль может стать игроком «Эвертона». В нём лично заинтересован Рафаэль Бенитес

Гус Тиль может стать игроком «Эвертона». В нём лично заинтересован Рафаэль Бенитес
Комментарии

Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, ныне выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего нидерландца заинтересован «Эвертон», информирует TeamTalk.

Согласно сведениям источника, кандидатуру Тиля в списке потенциальных усилений поддерживает непосредственно главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.

Напомним, Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за € 16 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Роттердама 27 матчей в чемпионате страны и Лиге конференций. Он забил 15 мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее интерес к Тилю приписывали шотландскому «Рейнджерс».

Новость по теме
Гус Тиль может продолжить карьеру в «Рейнджерсе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021