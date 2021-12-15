Перес хочет пригласить спортивного директора «Ливерпуля» в «Реал»

Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс может продолжить карьеру в «Реале». Как пишет The Independent, мадридский клуб уже контактировал с функционером и готов нанять его на аналогичную должность.

Идею о приглашении Эдвардса поддерживает президент «Реала» Флорентино Перес. В «Королевском клубе» впечатлены работой специалиста на трансферном рынке. При Эдвардсе в «Ливерпуль» пришли многие звёзды, включая Мохамеда Салаха.

Ранее стало известно, что Эдвардс покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Он работает в структуре клуба с 2011 года, а на пост спортивного директора был назначен в ноябре 2016 года. Новым спортивным директором «Ливерпуля» станет Джулиан Уорд, помощник Эдвардса в мерсисайдском клубе.