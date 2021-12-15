Билялетдинов поделился мнением, что трансферная кампания «Локомотива» не сработала

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на слова спортивного директора клуба Томаса Цорна о возможном непопадании клуба в еврокубки.
«Возможно, слова Цорна означают, что клуб не рассчитывает на покупки в зимнее трансферное окно — может, в аренду кого-то взять. Уверен, что «Локомотив» всё равно будет бороться в этом сезоне до конца, всё возможно. Не думаю, что этим сезоном надо жертвовать. При этом трансферная кампания клуба не сработала. Думаю, Цорн согласен, что клуб и в этом сезоне должен бороться за еврокубки, но есть какие-то вещи, которые мы можем узнать ближе к началу сборов», — цитирует Билялетдинова «Спорт-экспресс».
Напомним, «Локомотив» одержал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:0), который состоялся 12 декабря. Железнодорожники прервали серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед. Москвичи набрали 28 очков и идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.
- 15 декабря 2021
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