Игроки «МЮ» сегодня вернутся к тренировкам после вспышки коронавируса

«Манчестер Юнайтед» сегодня, 15 декабря, возобновит тренировки на своей базе. Перед занятием все игроки сдадут тесты на коронавирус, информирует репортёр BBC Саймон Стоун в своём «твиттере».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» закрыл свою тренировочную базу в понедельник, 13 декабря, из-за вспышки коронавируса в команде. Гостевой матч с «Брентфордом», который должен был пройти 14 декабря, перенесли.
В воскресенье, 12 декабря, коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников и футболистов «МЮ». Из-за этого воскресная тренировка произошла в видоизменённом режиме. Игроки занимались индивидуально в бесконтактном режиме. Те, у кого был положительный тест на коронавирус, отправились домой.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
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