Модрич и Марсело заразились коронавирусом

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник команды Марсело сдали положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридцев.
Вероятно, игрокам придётся уйти на самоизоляцию. «Реал» не сообщает, сколько времени они пропустят.
Напомним, «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого команды провели между собой 10 матчей. «Реал» выиграл четыре раза, «ПСЖ» одержал три победы, ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда «ПСЖ» разгромил соперника на своём поле (3:0), а в Мадриде была зафиксирована ничья (2:2).
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:
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