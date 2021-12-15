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«Самолёт покачивало». Хайкин рассказал, как «Будё-Глимт» возвращался с чемпионского матча

«Самолёт покачивало». Хайкин рассказал, как «Будё-Глимт» возвращался с чемпионского матча
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Голкипер «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин рассказал, как команда возвращалась с чемпионского матча.

«Рейс из Мьёндалена получился достаточно весёлый. Клуб снял целый чартер — для команды и группы поддержки. Сама церемония награждения в Мьёндалене прошла быстро. Мы знали, что дома ждут болельщики, поэтому не задерживались там. Но час-полтора полёта прошли весело. Самолёт покачивало, ха-ха.

Мы прилетели около полуночи. Прямо с трапа самолёта нас забрал двухэтажный красный автобус, в английском стиле, поехали в центр города. Там уже всё было готово для празднований. Я был поражён, сколько людей собралось в час ночи, чтобы поздравить нас. Были фейерверк, музыка, песни — потрясающая атмосфера. Повезло, что было не так холодно, как на прошлой неделе», — сказал Хайкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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