«Самолёт покачивало». Хайкин рассказал, как «Будё-Глимт» возвращался с чемпионского матча

Голкипер «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин рассказал, как команда возвращалась с чемпионского матча.



«Рейс из Мьёндалена получился достаточно весёлый. Клуб снял целый чартер — для команды и группы поддержки. Сама церемония награждения в Мьёндалене прошла быстро. Мы знали, что дома ждут болельщики, поэтому не задерживались там. Но час-полтора полёта прошли весело. Самолёт покачивало, ха-ха.



Мы прилетели около полуночи. Прямо с трапа самолёта нас забрал двухэтажный красный автобус, в английском стиле, поехали в центр города. Там уже всё было готово для празднований. Я был поражён, сколько людей собралось в час ночи, чтобы поздравить нас. Были фейерверк, музыка, песни — потрясающая атмосфера. Повезло, что было не так холодно, как на прошлой неделе», — сказал Хайкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.