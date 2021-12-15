Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру в 33 года, о чём форвард заявил на пресс-конференции. Аргентинец принял такое решение из-за проблем с сердцем. Во время пресс-конференции Агуэро долго не мог сдержать слёз.
Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.
Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
14:39
-
14:32
-
14:24
-
14:15
-
14:08
-
13:45
-
13:28
-
13:24
-
13:12
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:38
-
12:35
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:50
-
11:08
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:25
-
10:19
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:38
-
09:21
Партнерский контент