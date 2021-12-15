Хайкин: девиз «Будё-Глимта» — не зацикливаться на результате, а показывать красивый футбол

Голкипер «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин рассказал, какой философии придерживается его клуб.
«Наш тренер Кнутсен ясно и чётко доносит до команды свою идеологию. У него высокие требования к игрокам, которые мы, в свою очередь, должны понимать и выполнять. Иначе ты просто вылетишь из состава. За три года у нас сформировался крепкий костяк команды, сложилось великолепное взаимопонимание. Мы стараемся неукоснительно выполнять тренерский план на игру, и нам это почти всегда удаётся.
Во-первых, его футбольное мировоззрение, структура игры, тактика — всё очень современное. Наш девиз — не зацикливаться на результате, а показывать красивый, зрелищный футбол. Если мы будем придерживаться своей тактики, то и результат придёт. Это одна из главных составляющих философии Кнутсена. Мне было сложно к такому подходу привыкнуть, потому что и в России, и во многих других странах внимание сосредоточено на результате. Есть счёт на табло — и ничего больше. Так не должно быть. Уточню: яркая игра в атаке не отменяет грамотных действий в обороне», — сказал Хайкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 15 декабря 2021
-
14:39
-
14:32
-
14:24
-
14:15
-
14:08
-
13:45
-
13:28
-
13:24
-
13:12
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:38
-
12:35
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:50
-
11:08
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:25
-
10:19
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:38
-
09:21