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Хайкин: девиз «Будё-Глимта» — не зацикливаться на результате, а показывать красивый футбол

Хайкин: девиз «Будё-Глимта» — не зацикливаться на результате, а показывать красивый футбол
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Голкипер «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин рассказал, какой философии придерживается его клуб.

«Наш тренер Кнутсен ясно и чётко доносит до команды свою идеологию. У него высокие требования к игрокам, которые мы, в свою очередь, должны понимать и выполнять. Иначе ты просто вылетишь из состава. За три года у нас сформировался крепкий костяк команды, сложилось великолепное взаимопонимание. Мы стараемся неукоснительно выполнять тренерский план на игру, и нам это почти всегда удаётся.

Во-первых, его футбольное мировоззрение, структура игры, тактика — всё очень современное. Наш девиз — не зацикливаться на результате, а показывать красивый, зрелищный футбол. Если мы будем придерживаться своей тактики, то и результат придёт. Это одна из главных составляющих философии Кнутсена. Мне было сложно к такому подходу привыкнуть, потому что и в России, и во многих других странах внимание сосредоточено на результате. Есть счёт на табло — и ничего больше. Так не должно быть. Уточню: яркая игра в атаке не отменяет грамотных действий в обороне», — сказал Хайкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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