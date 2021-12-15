«Они должны ответить за то, что натворили». Смородская — за смену руководства «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о ситуации в клубе.
«Я прочитала интервью Корнетки и Цорна. Ни на какие вопросы они не ответили, они занимались банальщиной и рассказывали, что завтра всё будет лучше, чем сегодня. Но только два месяца назад их руководитель Рангник говорил, что команда будет играть в Лиге чемпионов, а теперь они не верят, что их команда выйдет хоть в какие-то еврокубки. Говорили, что им вдруг стало нужно время и деньги. Им уже дали денег, очень много! Только те, кого они купили – с ними каши не сваришь.
Дальше, что это за заявление, что тренерский подход должен быть другим и футболисты должны играть и повышать свою стоимость?! Слушайте, с каким бы тренером Бека-Бека ни играл, он не повысит свою стоимость. Это совершенно очевидно. Он никакой в плане позиции, отборов и точности передач. Ни одного компонента нет у человека. С каким тренером и как он повысит свою стоимость?!
Кто-то же должен ответить за то, что деньги они потратили, а результаты их не то что нулевые, а отрицательные?! Они думают, наверное, что Леонченко ответит, потому что он всё подписывал. В «Локомотиве» поменялось всё: стратегия, тактика и риторика. Думаю, что самый правильный вывод для РЖД, который они могли бы сделать – убрать всех. Они должны ответить за то, что натворили, а не сидеть и получать свою зарплату», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 декабря 2021
-
16:01
-
15:57
-
15:41
-
15:38
-
15:16
-
15:16
-
14:56
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:32
-
14:24
-
14:15
-
14:08
-
13:45
-
13:28
-
13:24
-
13:12
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:38
-
12:35
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:50
-
11:08
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:25
-
10:19