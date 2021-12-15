Сборная России представила постер к стыкам в стиле фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Пресс-служба сборной России в своём «твиттере» опубликовала коллаж в стиле фильма «Человек-паук: Нет пути домой», посвящённую участию национальной команды в стыковых матчах. Сам постер озаглавлен как «Чемпионат мира: Нет шанса остаться дома».

«Они просто хотели попасть на ЧМ-2022. Но открыли портал в стыки безумия», – подписала публикацию пресс-служба сборной России.



Напомним, матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, выйдет в основную стадию мундиаля. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.