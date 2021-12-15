М. Кержаков: неприятно было наблюдать за тем, что происходило в «Спартаке» в начале сезона

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своей реакции на скандалы в «Спартаке».
«Неприятно было наблюдать за тем, что там происходило в начале сезона. «Телеграм» [Заремы Салиховой] я не читал, но видел, что там происходило на новостных сайтах. Мне было прям неприятно. Я не сексист, просто всё это превратилось в ток-шоу. Не представляю, что чувствовали ветераны «Спартака» и болельщики.
Мы сейчас говорим про «Спартак», а видишь, как «Динамо» незаметно подкралось к первому месту. Видишь, как было интересно и какой был ажиотаж. Поэтому чем сильнее будут соперники, чем напряжённее будет чемпионат, тем интереснее будет зрителям, тем лучше будет и для команд, и для лиги, и, возможно, мы будем лучше себя показывать в Европе», — сказал Кержаков в интервью «Фонтанке».
- 15 декабря 2021
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