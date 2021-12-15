Лионель Месси опубликовал эмоциональный пост о Серхио Агуэро

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал эмоциональный пост в «Инстаграме», посвящённый соотечественнику Серхио Агуэро, который сегодня, 15 декабря, объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

«Практически всю карьеру вместе, Кун… У нас были прекрасные моменты и не очень удачные, но они все нас объединили и сделали друзьями. За пределами поля мы будем продолжать жить этими моментами.

После огромной радости от недавней победы на Кубке Америки, после всех твоих достижений в Англии… Правда в том, что мне больно видеть, как ты вынужден прекратить делать то, что любишь больше всего. Конечно, ты останешься счастливым, потому что ты человек, который излучает счастье. Любящие тебя люди будут с тобой и дальше. Теперь в твоей жизни наступает новый этап. Я уверен, что ты будешь идти дальше с улыбкой.

Желаю тебе всего лучшего на новом этапе жизни! Я очень тебя люблю, мой друг. Мне будет не хватать тебя на поле, буду скучать по нашему времени в сборной», — написал Месси.

Пост доступен в «инстаграме» Лионеля Месси.

Видео гола Агуэро в матче с «Реалом»

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