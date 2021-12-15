Кабелла: наш «Краснодар» был бы в четвёрке сильнейших в чемпионате Франции

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил чемпионаты Франции и России.
«Чемпионат России более силовой, требует физической подготовки. Тут гораздо более оборонительный футбол по сравнению с Францией, где часто играют в четыре защитника с двумя центральными. Здесь многие команды играют с тремя центральными защитниками и очень хорошо обороняются. Но мы к этому приспособились, и я привык играть как против двух центральных защитников, так и против трёх.
«Краснодар» играл на равных с «Ренном» в прошлом году в Лиге чемпионов и даже победил. Сейчас «Ренн» идёт на третьем месте в чемпионате Франции. Где бы оказался сегодняшний «Краснодар» в Лиге 1? О, это очень сложно представить. В конце концов, «Ренн» в прошлом году многое изменил в своём составе, у них сменился тренер. Они играют по-другому, и я думаю, что в этом году они лучше, сейчас у них очень хороший сезон. Что касается «Краснодара», то, я думаю, в Лиге 1 мы были бы в четвёрке сильнейших», — цитирует Кабелла Metaratings.
- 15 декабря 2021
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