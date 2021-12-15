Президент РФС рассказал о расследовании по поводу задержаний после матча ЦСКА — «Зенит»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о расследовании по поводу задержаний болельщиков после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2).



«Что касается событий после матча ЦСКА — «Зенит», вы знаете, что во время матча было массовое использование файеров. Это является нарушением, тем более в таком количестве. У каждого может быть своё отношение к файерам, может, кому-то это нравится. Но использование файеров небезопасно. Даже если нет открытого огня, то дым является вредным для здоровья и дискомфортным. На стадионе присутствуют дети, люди с астмой. Поэтому это является правонарушением. Сейчас это запрещено правилами, и не только российским законодательством. Правоохранительные органы были обязаны отреагировать. К сожалению, камеры не работали, возможно, они были отключены. Для того чтобы задержать нарушителей, к сожалению, удерживались болельщики, которые были на трибуне, но не имели к этому отношения.



Безусловно, когда люди должны в холод стоять несколько часов, это негативно влияет на имидж РПЛ, отпугивает людей от посещения стадионов. ЦСКА действительно старался делать всё возможное, чтобы люди скорее отправились домой. Ни правоохранительным органам, ни клубам, ни РПЛ не нужно, чтобы ситуация повторялась. Проведено много встреч, совещаний, будем надеяться, что выводы сделаны. Что касается камер, то РПЛ провела своё расследование, была создана независимая комиссия. Она определила, что внешнее вмешательство маловероятно. Основная версия — технический сбой или злоумышленное отключение камер. ЦСКА обратился по поводу этого к правоохранительным органам. Ждём окончания расследования. Я уверен, что соответствующие выводы всеми участниками будут сделаны», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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