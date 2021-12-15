«Спартак» объявил об уходе четырёх тренеров, помогавших Рую Витории

«Спартак» покинули ассистенты бывшего главного тренера клуба Руя Витории: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.



Ранее «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.



Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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