Дюков: перенос 22-го тура РПЛ нужен, исходя из важности матча с Польшей

Президент РФС Александр Дюков выразил благодарность клубам, согласившимся на перенос матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги из-за стыковых матчей сборной России за право сыграть на ЧМ-2022.
«Хотели бы поблагодарить клубы за готовность перенести 22-й тур. Это важно для сборной, главный тренер вышел с инициативой, РФС поддержал. Есть несколько вариантов переноса тура, пока обсуждать это преждевременно. Исходя из того, насколько важен будет матч с Польшей, безусловно, перенос нужен и важен. Это даст дополнительные дни подготовки для сборной», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия.
- 15 декабря 2021
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