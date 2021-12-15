Руй Витория одержал со «Спартаком» 9 побед в 26 матчах

Португалец Руй Витория, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака», провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах.

В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.

В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.



Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.