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Руй Витория одержал со «Спартаком» 9 побед в 26 матчах

Руй Витория одержал со «Спартаком» 9 побед в 26 матчах
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Португалец Руй Витория, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака», провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах.

В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.

В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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Источник: ассистент Ваноли вылетел в Москву
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