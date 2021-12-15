Дюков: Fan ID может принести бонусы болельщикам. Попытки усилить давление нет

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном введении паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается Fan ID, то я много про это говорил. Решение было принято правительством почти три года назад. Лиге и клубам решение надо реализовать. Наша задача сделать так, чтобы процедура была удобна всем. Это может принести дополнительные бонусы и удобства тем же болельщикам. Задача — создать доступную и комфортную среду болельщикам. Нет никаких попыток усилить давление прежде всего на фанатскую среду. Мы прекрасно видим, что происходит массовая цифровизация разных сфер. Проект находится в русле этой задачи. Станет ли это обременением для болельщиков? Нам бы этого не хотелось. Надо сделать эти сервисы наиболее простыми, попытаться создать дополнительные бонусы для болельщиков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«В законопроекте фигурирует чёткая формулировка по обжалованию. Если зрители получат отказ или аннулирование, далее они получат смс или письмо на почту, потом можно обратиться в суд. В отличие от системы паспорта болельщика на чемпионате мира или Кубке конфедерации, в законе предусмотрено обжалование», — отметил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв.