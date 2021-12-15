Президент РФС объяснил решение провести матч Россия — Польша в «Лужниках»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, по какой причине было принято решение провести полуфинальный стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022 между сборными России и Польши в «Лужниках».
«Это инициатива тренерского штаба. Мы подержали: «Лужники» — самый большой, исторически главный стадион нашей страны. Есть значимое преимущество в матче с Польшей — домашняя игра, наших болельщиков будет больше. Козырь, который мы завоевали в отборочном турнире, надо использовать по полной. Если ситуация с коронавирусом будет позволять, то будем работать над тем, чтобы стадион был практически полным», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия.
- 15 декабря 2021
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