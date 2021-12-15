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Баженов: «Спартак» некрасиво поступил с Виторией — в руководстве каждый тянул свою лямку

Баженов: «Спартак» некрасиво поступил с Виторией — в руководстве каждый тянул свою лямку
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«Решение об отставке Витории было принято давно — как мы видим, от него не отошли ни на шаг. Считаю, что всё это не очень логично и даже некрасиво по отношению к Рую.

У «Спартака» изначально не задался чемпионат, а руководство повело себя как в басне «Лебедь, рак и щука». В администрации клуба не было единого коллектива, никто не объединился вокруг одной цели. В «Спартаке» каждый тянул лямку в свою сторону, а теперь решили сменить главного тренера», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Витория провёл в качестве наставника «Спартака» 26 матчей во всех турнирах.

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