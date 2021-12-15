Червиченко: у Витории были невыносимые условия, но в последний месяц вырисовывалась игра
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
«Если исходить из недовольства хозяев местом и перспективами «Спартака» в РПЛ – есть в отставке Витории рациональное зерно. Я думаю, что надо быть честными и исходить из того, что в Лиге Европы мы не были самыми сильными: где-то другие не дотянули, где-то повезло. Но в последний месяц вырисовывалась игра и команда выглядела лучше. Да и не было у Витории игроков и молодёжи. Иногда не было даже набора игроков, чтобы делать замены. Условия у Руя были невыносимые», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Витория провёл в качестве наставника «Спартака» 26 матчей во всех турнирах.
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