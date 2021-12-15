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Украинский футболист Сергей Гринь: Россия — агрессор, Крым — наш

Украинский футболист Сергей Гринь: Россия — агрессор, Крым — наш

Полузащитник «Александрии» Сергей Гринь прокомментировал свои слова о возможном переходе в чемпионат России.

«Нашумел мой ответ о спорте и политике и возможности перехода в российский клуб. Я наберу этого идиота, который брал интервью. Почему вы у меня спрашиваете о России и Крыме? Я перенёс уже три операции, жду четвёртую. Я живу на Украине, моя семья тоже живёт на Украине, я родился на Украине. Какой ещё возможный переход в Россию? Я думаю, как бы мне быстрее выздороветь и вернуться в строй «Александрии». Конечно, Россия – агрессор, Крым – наш», — цитирует футболиста ua.tribuna.com.

Гринь выступал за «Зарю» из Луганска, «Арсенал» из Киева, датский «Вайле», ровненский «Верес» и за молодёжную команду донецкого «Шахтёра».

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