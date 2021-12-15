«Дибалу и я бы нашёл». Мостовой — о возможном новом спортдиректоре «Спартака» Каттани

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о перестановках в клубе.
«Кандидатура Ваноли обсуждается уже очень долго, последние месяцы он всплывает в прессе. Притом, невзирая на результаты, даже при победах. Паоло в прошлом футболист, это плюс. Также он был помощником у Конте, но я на такое не обращаю внимания. Сейчас футбол такой, что в помощниках сидят человек 10-15. Может быть, выбрали старую дорожку с историей Карреры. Когда Массимо приходил, никто не знал, в каком качестве. Может, тут точно так же, думают: а вдруг подфартит. Я бы не отрывал одно от другого.
Что касается Каттани – это хорошая работа агентов. Эти люди решают 80 процентов всего, что происходит. Лука нашёл Дибалу? Согласен, но Дибалу и я мог найти, но нам же не дают. Почему мы своих управленцев и футболистов не можем найти? В своё время Бесков сколько людей нашёл: Дасаева, Черенкова, меня и ещё много кого. Сейчас встали на другой путь, выгоднее платить иностранцам, чтобы они тут пошуршали, а потом рассказывали, как в России прекрасно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 декабря 2021
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