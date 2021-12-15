Гвардиола: Марадона завоевал Италию, Месси — Испанию, а Агуэро сделал это с Англией

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил талант аргентинца Серхио Агуэро, который сегодня, 15 декабря, объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Гвардиола посетил прощальную пресс-конференцию бывшего подопечного.

«Марадона завоевал Италию, Месси сделал то же самое с Испанией, а Агуэро завоевал Англию. Его цифры говорят сами за себя. Он мог выигрывать матчи самостоятельно, потому что имел этот внутренний огонь, играл с гневом, в этом и проявлялся его невероятный талант. Он невероятный человек», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.